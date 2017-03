Os prémios anuais da Skytrax, uma empresa de consultoria britânica cuja principal atividade é analisar o mercado da aviação, foram anunciados esta quarta-feira, em Amesterdão, galardoando os melhores aeroportos do mundo de acordo os testemunhos de milhões de passageiros.

Pelo quinto ano consecutivo, o aeroporto de Changi, em Singapura, foi considerado o melhor aeroporto do mundo pela Skytrax.

Este aeroporto conta com duas salas de espetáculos, abertas 24 horas por dia, com filmes e peças de teatro, a que pode assistir-se de forma gratuita. Tem ainda uma piscina num terraço e um jardim de borboletas. Na segunda metade de 2017, vai abrir um quarto terminal, que já está em construção.

“Ganhar o prémio de melhor aeroporto do mundo da Skytrax, pelo quinto ano consecutivo, é um imenso incentivo para a nossa comunidade de 50 mil trabalhadores do aeroporto de Changi. Cada um deles é apaixonado por oferecer a experiência mais memorável aos nossos passageiros”, disse Lee Seow Hiang, do Grupo do Aeroporto de Changi, num comunicado citado pela CNN.

Apesar do Aeroporto de Changi se manter no primeiro lugar, houve alterações no top 10, relativamente ao ano passado. O Aeroporto Internacional de Tóquio subiu dois lugares e ficou na 2ª posição.

Por outro lado, o Aeroporto de Munique, na Alemanha, o primeiro aeroporto europeu a aparecer na lista, caiu uma posição relativamente ao ano anterior e ficou em 4º lugar.

O Aeroporto Internacional de Hamad, no Qatar, teve uma subida impressionante na qualificação. Em 2015, estava na 22ª posição, em 2016 subiu para 10º lugar e em 2017 encontra-se na 6ª posição.

Este ano há um recém-chegado ao top 10 dos melhores aeroportos do mundo, o Aeroporto de Frankfurt, na Alemanha, aparecendo em 10º lugar.

Consulte aqui o top 10 dos melhores aeroportos do mundo: