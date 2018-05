Dois terramotos abalaram sexta-feira à noite da maior ilha do estado norte-americano do Havai no oceano Pacífico, onde está em erupção, derramando lava, o vulcão Kilauea.

Prelim M5.7 earthquake Island of Hawaii, Hawaii May-4 21:32 UTC, updates https://t.co/2VeIWFHZXW — USGS Big Quakes (@USGSBigQuakes) 4 de maio de 2018

Segundo a agência noticiosa Reuters, o serviço geológico norte-americano registou outro abalo de 6,0 graus de magnitude pouco depois, cerca das 12:32 locais (23:32, em Lisboa). Mais tarde, a magnitude do abalo foi atualizada para 6,9.

De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) o epicentro situou-se a 17,7 quilómetros a sudoeste de Leilani, uma das localidades afetada pela lava do vulcão Kilauea.

Os serviços geológicos e de emergência na ilha ainda não lançaram qualquer alerta de tsunami.

Nas redes sociais da internet. algumas pessoas têm paritlhado imagens dos abalos que atingiram o território.

O Havai vive já sob regime de emergência devido à entrada em atividade do vulcão Kilauea que tem espalhado lava em zonas residenciais, forçando muitos moradores a abandonarem as suas casas.