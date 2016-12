Veja os maiores desastres naturais deste ano

O ano de 2016 ficou marcado por inúmeras catástrofes naturais, que abalaram o mundo e serviram de cenário para as imagens mais impressionantes. Entre incêndios, cheias, sismos, ventos fortes e vulcões, a destruição foi sentida em várias regiões do mundo. A agência Reuters relembrou e reuniu as imagens que melhor assinalaram estes acontecimentos. Entre muitos, foi destacado o furacão Matthew, responsável por agravar a miséria de um dos países mais pobres do mundo, o Haiti