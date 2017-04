"Uma agressão". É assim que Vladimir Putin classifica o ataque com 59 mísseis, levado a cabo pelos Estados Unidos, contra a base aérea de Shayrat, na Síria. Desde que. há seis anos, começou a guerra civil no país, este é o primeiro ataque direto ao regime de Bashar al-Assad e é justificado, pela Casa Branca, com o bombardeamento com gás tóxico numa cidade, na província de Idlib, que vitimou dezenas de civis, incluindo crianças.

A Rússia não tem dúvidas que o ataque foi "uma agressão" com um “pretexto inventado”, e disse avisou que a ação prejudica as relações entre os dois países. Vladimir Putin considera mesmo "que os ataques norte-americanos na Síria são uma agressão contra um Estado soberano e uma violação do direito internacional, já que aconteceram sob um pretexto inventado”, disse à imprensa o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.

Entretanto, o ministro russo dos Negócios Estrangeiros, citado pela Associated Press, fez saber vai suspender o acordo com os Estados Unidos para prevenir incidentes aéreos sobre a Síria. Esta é, aparentemente, a primeira consequência. Recorde-se que, depois de a Rússia ter lançado uma campanha aérea na Síria em setembro de 2015, os dois países trocaram informações sobre os seus voos para evitar incidentes no espaço aéreo, com intenso tráfego aéreo.

Mas o Kremlin não se ficou por aqui. Logo em seguida pediu uma reunião de emergência do Conselho de Segurança das Nações Unidas.

"Nós apelamos ao Conselho de Segurança das Nações Unidas uma reunião de emergência para discutir a situação", disse o ministro dos Negócios Estrangeiros russo através de comunicado.

O chefe da diplomacia russa acrescenta que os ataques dos Estados Unidos contra a Síria constituem "uma ameaça à segurança internacional".

Além da Rússia, também o Irão veio condenar de forma "vigorosa" os bombardeamentos desta madrugada, contra a base aérea síria de Shayrat, disse um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Teerão, Baharam Ghassem.

“Nós condenamos qualquer ação unilateral e o ataque contra a base aérea de Shayrat sob o pretexto de um suposto ataque químico, terça-feira, em Khan Cheikhoun”, disse o porta-voz citado pela agência Fars.

"Esperamos que ataques continuem"

O primeiro aplauso ao ataque norte-americano veio, como seria de esperar, da oposição síria.

"A coligação da oposição saúda o ataque e pede a Washington que neutralize a capacidade [do Presidente síro, Bashar al-] Assad de realizar bombardeamentos", indicou à agência noticiosa France Presse (AFP) Ahmad Ramadan. "Esperamos que os ataques continuem", acrescentou.

Pouco tempo depois era o governo britânico, através de um porta-voz de Downing Street, a "apoiar" o ataque ordenado por Donald Trump.

Estes ataques são “uma resposta apropriada ao ataque bárbaro com armas químicas realizado pelo regime sírio”, afirmou o porta-voz do Governo de Theresa May.

Mas apesar do Reino Unido “estar determinado em evitar um novo ataque” do regime de Damasco, nem sequer equaciona a possibilidade de uma intervenção militar no terreno.

Já a China, sem criticar ou apoiar a ação norte-americana de forma clara, veio alertar para a deterioração da situação na Síria e pede que isso seja evitado. No entanto, a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros deixou claro que a República Popular da China se opõe ao uso de armas químicas.