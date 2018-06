Se nem só o sol, a praia e o mar são os únicos fatores na escolha de um destino, este estudo, que analisa a segurança de cada país, vai ajudá-lo na escolha do próximo destino.

É Singapura que lidera a corrida dos países mais seguros para se visitar, mas são os países nórdicos - a Noruega, a Islândia e a Finlândia - que se mantém regularmente nestes dados graças à qualidade de vida pela sua abundância de espaços naturais e cidades ecológicas. No entanto, é o quinto lugar que está a surpreender o mundo. Isto porque é o Uzbequistão, que vive num governo autoritário, a arrecadar este lugar. Para os especialistas, isto pode ter influenciado as respostas.

Medo pode ser um problema. (...) Podemos ver o Uzbequistão no topo da lista (...) As pessoas podem não se sentir confortáveis em dar a sua verdadeira opinião, com medo que a confidencialidade não seja respeitada", disse Jon Clifton, gestor global da Gallup Clifton, empresa que realizou o estudo, à CNN.