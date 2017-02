Shahana Khatun tem 10 anos e pode ser a primeira pessoa do sexo feminino a ter sido diagnosticada com “Síndrome de Homem Árvore”. Até agora, pensava-se que a doença só afetava o sexo masculino.

O caso mais conhecido até agora foi o de Abul Bajandar, de 27 anos, também do Bangladesh, como Shahana, e que foi afetado sobretudo nos membros superiores.

A menina de 10 anos já está a ser seguida por uma equipa multidisciplinar de seis profissionais, no Hospital Universitário de Dhaka.

No caso de Shahana Khatun, as verrugas começaram a nascer-lhe no rosto. Inicialmente, o pai desvalorizou, porque pensava ser uma manifestação de acne. Mas quando as verrugas se começaram a espalhar pelo rosto procurou ajuda médica para a filha.

Shahana anda na escola primária e perdeu a mãe há quarto anos. É criada pelo pai, pela avó e por uma tia.