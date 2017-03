A polícia londrina realizou um simulacro contraterrorismo no Tamisa três dias antes dos ataques de Westminster, que, na quarta-feira, fez três vítimas mortais e dezenas de feridos.

O exercício realizou-se no domingo, 19 de março, e foi protagonizado pela polícia metropolitana de Londres e atores, que estavam a bordo de uma embarcação turística.

Major terrorism incident exercise carried out on the River Thames in #London https://t.co/PWX0dpo0U4 pic.twitter.com/9gOtTvdDLe