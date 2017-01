As autoridades suíças aprovaram, nesta terça-feira, o levantamento da proibição imposta há 40 anos às doações de sangue por homens homossexuais e bissexuais, mas mantêm a interdição aos que tenham tido relações sexuais nos 12 meses anteriores.

A mudança da “suspensão definitiva” (proibição total) para “suspensão temporária" (proibição por um ano) coloca a Suíça em linha com outros países europeus, designadamente Portugal, França ou Reino Unido.

A proibição de doações de homens que têm sexo com homens (HSH) vigorava em vários países desde a descoberta do vírus de imunodeficiência humana, VIH, no princípio dos anos 80.

No caso da Suíça, contudo, ela foi imposta em 1977, antes da descoberta do vírus.

As novas regras entram em vigor a 1 de julho.