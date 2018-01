Um estudante entrou, esta sexta-feira, armado com um machado numa escola no sul da Sibéria e com um objeto explosivo, provocando ferimentos em seis pessoas, cinco alunos e um professor. Os motivos do ataque não são ainda conhecidos, mas as autoridades russas estão a investigar o caso.

Anton Bichivin, um estudante do 9º ano entrou numa escola secundária de Sosnovy Bor, uma região próxima da fronteira Rússia-Mongólia, com um machado na mão e atacou cinco estudantes e uma professora, que se encontravam a meio de uma aula. Relatos da imprensa local referem que uma das vítimas ficou sem um dedo no meio do caos do ataque.

Segundo a Associated Press, o atacante também levou consigo um dispositivo explosivo, que terá utilizado para provocar um incêndio numa das partes da escola.

O atacante terá, ainda, tentado o suicidar-se depois do sucedido, mas as autoridades chegaram a tempo de o deter.

O Ministro da Saúde de Buryata, Dabinima Sambuey, confirmou à imprensa local que "cinco pessoas ficaram feridas, quatro crianças e uma adulta, sendo que três crianças estão em estado grave" e acrescentou que "o atacante também está ferido e apresenta lesões no peito e no estômago, resultantes da tentativa de suicídio".

Informações veiculadas pela imprensa local dão conta de que o ataque à escola terá sido realizado por mais dois estudantes, mas para já não há confirmações sobre os supostos cúmplices do adolescente detido.