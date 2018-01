Após três dias de "shutdown" - a situação que obriga ao encerramento dos serviços da administração norte-americana que não sejam imprescindíveis - os senadores chegaram a um acordo, viabilizando um orçamento temporário.

Chuck Schumer, líder da bancada minoritária dos democratas no Senado, mantém, contudo, a posição de que só viabilizará o orçamento da administração Trump, caso seja retirada a ideia de expulsar jovens imigrantes nos Estados Unidos, que aí chegaram de forma ilegal.

Votaremos hoje para reabrir os serviços do governo e continuar a negociar um acordo global", afirmou o senador Schumer, citado pelo site da BBC.

Do lado republicano, maioritário no Senado, a posição continua a ser a de que os democratas devem aprovar primeiro o orçamento e só depois discutir as questões da imigração.

Precisamos de seguir em frente e o primeiro passo, verdadeiramente o primeiro passo, é pôr cobro ao shutdown", sublinhou o senador republicano Mitch McConnell.

O acordo desenhado esta segunda-feira permite o funcionamento de serviços que tinham ordem para encerrar as suas atividades desde que o impasse surgiu na sexta-feira, o que incluía, por exemplo, o FBI, o Departamento de Segurança Interna e até a estátua da Liberdade.

O orçamento provisório permite assim a continuidade do funcionamento dos serviços, na expetativa de ser alcançado um acordo até ao dia 8 de fevereiro.

Na votação, 81 senadores votaram a favor do orçamento provisório e 18 contra. O documento deverá agora ser remetido para a Câmara dos Representantes, onde é de esperar que seja também aprovado.

Alívio do governo

Aliviado e agradado ficou o vice-presidente norte-americano Mike Pence, em visita a Israel, onde está com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.