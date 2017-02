Shahana Khatun, de dez anos, foi operada com sucesso pelos cirurgiões do hospital universitário de Dhaka, no Bangladesh, a uma rara doença de pele, que atingiu a sua face, nariz e orelhas. Os médicos que acreditam que a menina estará recuperada dentro de meses, depois de ter sido diagnosticada com "Síndrome de Homem Árvore", que se pensava atingir apenas o sexo masculino. No caso de Shahana Khatun, as verrugas começaram a nascer-lhe no rosto. Inicialmente, o pai desvalorizou, porque pensava ser uma manifestação de acne. Mas quando as verrugas se começaram a espalhar procurou ajuda médica