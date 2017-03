Um helicóptero do Exército ucraniano despenhou-se hoje na zona este da Ucrânia, perto da linha da frente com as regiões separatistas, tendo morrido as cinco pessoas que seguiam a bordo, anunciou o Exército, apontando que foi um acidente.

Em declarações à agência France Presse, o porta-voz do Exército ucraniano, Oleksandr Motouzianyk, adiantou que na sequência da queda do helicóptero morreram cinco pessoas, três membros da tripulação e dois passageiros.

A queda do Mi-2, um pequeno helicóptero que pode transportar até dez pessoas, aconteceu sobre a cidade de Malynivka, perto de Kramatorsk, uma localidade da zona este controlada pelas forças de Kiev, tinha avançado o Estado-maior do Exército na sua página da rede social Facebook.