Quando a guerra começou, em 1914, com França, Reino Unido e Rússia contra a Alemanha, Áustria-Hungria e o Império Otomano, a maioria dos americanos quis ficar fora do conflito, mas o presidente Woodrow Wilson considerava que os EUA deviam ter um papel na negociação pela paz. A 6 de abril de 1917, os EUA declararam guerra a Alemanha numa "guerra para acabar com a guerra", o que viria a acontecer a 11 de novembro de 1918. O centenário da entrada dos EUA na I Guerra Mundial foi comemorado, na quinta-feira, junto ao Museu Memorial da I Guerra Mundial, na cidade de Kansas, nos EUA