O porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer, acusou este sábado os media de mentir sobre o número de pessoas que esteve na cerimónia de tomada de posse de Donald Trump.

Foi a maior audiência alguma vez registada numa tomada de posse. Ponto final”, afirmou, contra todas as evidências, e a internet não perdoou.

Spicer referiu que o enquadramento das fotografias aéreas do do National Mall fazia parecer que tinham estado menos pessoas na cerimónia e nas imediações do que, na realidade, estiveram.

Fotos aéreas do National Mall indicam que a tomada de posse de Barack Obama, há oito anos, atraiu uma multidão muito maior e os ratings da Nielson mostram ainda que o ex-presidente teve uma audiência muito maior em televisão.

A tomada de posse de Donald Trump foi acompanhada por 30 milhões de espectadores nos EUA, menos 18% face aos números alcançados por Obama em 2009.

Para o porta-voz de Trump, contudo, a imagem “deturpa a dimensão da multidão”.

Essas tentativas de diminuir o entusiasmo com a tomada de posse são vergonhosas e erradas”, atacou.

Depois do episódio, as redes sociais invadiram-se com a hastag #SpicerFacts. O princípio é simples: referir um facto falso ou improvável, acompanhado da frase “Ponto final” utilizada pelo porta-voz da Casa Branca.

Nem a festa, este domingo, no Saldanha, em Lisboa, para comemorar o final das obras no Eixo Central, escapou aos "factos de Spicer".