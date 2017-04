Durante uma conferência de imprensa em que justificava o ataque a uma base aérea na Síria, Sean Spicer, porta voz da Casa Branca, afirmou que “nem Hitler usou armas químicas contra os seus”. As declarações causaram uma onda de indignação e, ao final do dia, Spicer acabou por pedir desculpa e reconhecer que “não há comparação com o Holocausto”.

A comparação entre o ditador nazi e o presidente sírio, Bashar al-Assad, foi feita numa conferência de imprensa onde o tema eram os ataques químicos ocorridos da semana passada, em Idlib, e que matou mais de 80 pessoas.

O pedido de desculpas acabou por ser feito durante uma entrevista a Wolf Blitzer, na estação de televisão norte-americana CNN.

“Eu estava a tentar afirmar um ponto em relação aos atos hediondos que Assad tinha cometido contra o seu próprio povo, a semana passada, com o uso de armas químicas e gás. De forma franca assumo que fiz uma referência inadequada e insensível com o Holocausto, com o qual não há comparação”

Em seguida, Sean Spicer, pediu desculpas: “Peço desculpas. Foi um erro dizer isso”.