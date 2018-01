O aeroporto internacional de Amesterdão (Schiphol), na Holanda, cancelou todos os voos devido aos ventos fortes, na ordem dos 140 km/h, que, nesta quinta-feira, estão a atingir várias zonas do país.

Até ao momento foram cancelados 260 voos, de acordo com informação oficial de Schiphol, todos eles de e para destinos europeus, cenário que vai manter-se até ao final do dia.

Storm update: currently 260 flights have been cancelled. This mainly affects flights to and from European destinations. Please expect delays for departing flights of up to 30 minutes. Our flight schedule will be disrupted for the rest of the day. pic.twitter.com/5t8Vox3ot6