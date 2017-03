A tensão nas relações entre o Japão e a Coreia do Norte tem aumentado de intensidade nos últimos tempos. Sabe-se agora que o Japão acaba de lançar em órbita - aconteceu hoje hoje mesmo - um satélite para espiar aquele país.

O satélite separou-se como previsto, a missão foi um sucesso”

A garantia foi dada pelo porta-voz da Agência de Exploração Espacial do Japão (JAXA) à agência noticiosa francesa AFP.

O satélite irá desempenhar funções de vigilância terrestre e marítima e, em particular, compilar informação relativamente ao programa de armamento da Coreia do Norte.

O foguetão H-2A foi lançado às 10:20 (01:20 em Lisboa) a partir da base de Tanegashima, no sudoeste do país, segundo imagens transmitidas em direto pela emissora pública NHK no seu site na Internet.

Em fevereiro, a Coreia do Norte lançou míssil em direção ao mar do Japão e, a 7 de março, estava a treinar um ataque às bases americanas no Japão. Como resposta, os EUA começaram a montar escudo antimísseis na Coreia do Sul. Agora, o Japão também decidiu responder.