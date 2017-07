Na véspera do Festival de San Fermin, ativistas da AnimaNaturalis e da PETA manifestaram-se contra as corridas de touros que todos os anos acontecem em Pamplona, Espanha. Os manifestantes estavam seminus, com chifres de touro na cabeça e com o corpo coberto de sangue falso e slogans. As festas realizam-se entre os dias 6 a 14 de Julho