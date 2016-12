Moscovo já começou a retaliação às sanções anunciadas pelos Estados Unidos, nomeadamente a expulsão de 35 diplomatas russos do país. O encerramento de uma escola anglo-americana em Moscovo é a primeira resposta de Vladimir Putin a Barack Obama, segundo um alto responsável norte-americano citado pela CNN.

Além do fecho da escola, o Governo russo ordenou o encerramento do acesso que conduz à casa de férias da embaixada dos Estados Unidos na Rússia, no parque de Serebryanyy Bor, perto de Moscovo, informou o mesmo canal de televisão norte-americano.

Questionado pela agência de notícias Efe, um porta-voz do Departamento de Estado garantiu “ter visto informações na imprensa”, mas “não ter mais nada a acrescentar” sobre o assunto.

Os serviços secretos norte-americanos concluíram que o acesso a e-mails do Partido Democrata e da campanha de Hillary e a respetiva divulgação foram levados a cabo para pôr Trump – um ‘outsider’ da política que elogiou Putin – na Sala Oval.

As medidas anunciada ontem por Obama decorrem dessa investigação. O Presidente dos EUA sublinhou que o roubo de dados só pode ter sido dirigido por altos funcionários do governo russo e disse que todos os americanos devem estar alarmados com as ações da Rússia, ainda que não tenha revelado pormenores e conclusões daquela investigação.