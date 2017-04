Uma bebé de apenas quatro dias foi resgatada, no passado sábado, no mar do mediterrâneo por uma equipa de salvamento espanhola. Viajava num insuflável de borracha com a mãe, uma irmã de dois anos e mais 200 migrantes oriundos da África Central e do Norte, do Sri Lanka e do Iêmen. Num dia terão sido salvas 480 pessoas. Daniel Calvelo, de 26 anos, foi o socorrista espanhol que trouxe a bebé ao colo. “A semana passada tirei um cadáver do mar, pela primeira vez, carreguei uma nova vida”, afirmou ao jornalista da Reuters