“A carruagem estava destruída. Não havia luz, havia sangue.” As palavras descrevem o cenário de destruição e horror em que se transformou o metro de São Petersburgo, na Rússia, esta segunda-feira, depois da explosão que ocorreu ao início da tarde. Uma mulher que estava no comboio atingido descreveu ao jornal Bumaga os momentos de pânico que se viveram na segunda maior cidade da Rússia.

Pauline estava numa carruagem ao lado da que foi atingida pela explosão quando tudo aconteceu, eram cerca de 14:40.

Houve um estrondo ensurdecedor, depois um cheiro muito forte e muito fumo. As pessoas estavam a ser pressionadas umas contra as outras. Duas mulheres sentira-se mal de imediato e caíram no chão inconscientes. Tudo aconteceu em movimento, o comboio não parou.”