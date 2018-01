Para os membros deste clube de nadadores de inverno - Cryophile -, localizado na Rússia, o frio só pode mesmo ser psicológico. Mesmo com temperaturas que podem chegar aos 38 graus negativos, estes mergulhadores corajosos não dispensam um bom banho e até o fazem com gosto, tal como mostram as fotos. O clube, com cerca de 300 membros, com idades que vão até aos 80 anos, tem por hábito realizar este tipo de encontros, onde mergulhar em águas geladas ou brincar na neve, apenas com o fato de banho vestido, são brincadeiras comuns e, aparentemente, divertidas.