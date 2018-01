Vladimir Putin participou na Epifania da Igreja Ortodoxa, nesta sexta-feira, nas águas geladas do lago Seliger, na Rússia. O presidente do país juntou-se a milhões de crentes, na celebração anual que assinala o momento em que Deus se manifestou na imagem de Jesus, acreditando que o ritual permite lavar os fiéis dos pecados dos anos anteriores. Segundo a tradição, têm de ser dados três mergulhos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Com um inverno especialmente rigoroso, a água estava com temperaturas a rondar os cinco graus negativos. Antes da cerimónia, Putin assistiu à missa no Mosteiro de São Nillus Stolobensky