Um das ativistas e porta-voz da banda russa Pussy Riot foi hospitalizado em estado grave devido a um possível envenenamento, segundo noticiaram órgãos de comunicação russos.

A rádio Ekho Moskvy e o portal de notícias digital Meduza relataram na quarta-feira que Pyotr Verzilov, casado com Nadezhda Tolokonnikova da banda Pussy Riot, está a receber assistência desde o dia anterior.

Segundo outro elemento da banda de punk, Veronika Nikulshina, os sintomas de Verzilov incluem a perda de visão e a capacidade de falar.

Nikulshina disse que Verzilov está a ser tratado na unidade de toxicologia de um hospital da capital russa, Moscovo, o que indicia um eventual envenenamento.

Verzilov, Nikulshina e duas outras ativistas estiveram em detenção durante 15 dias por perturbarem a final do campeonato mundial de futebol, que decorreu na Rússia, em julho.

As jovens, vestidas com uniformes da polícia, correram para o campo, interrompendo por momentos o jogo entre as seleções da França e da Croácia.

As Pussy Riot disseram que estavam a protestar contra os abusos cometidos pelas forças policiais na Rússia.