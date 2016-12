Uma jovem russa foi condenada a quatro anos e meio de cadeia por querer juntar-se ao Estado Islâmico para realizar um ataque suicida na Rússia.

O tribunal militar de Moscovo deu como provada as intenções da jovem Varvara Karaulova, conhecida como Aleksandra Ivanova, de se juntar ao grupo radical islâmico com o objetivo de se tornar mártir num ataque terrorista em território russo.

A jovem tem 21 anos e é estudante de filosofia.

Os advogados de defesa já informaram que vão recorrer da sentença.

Varvara Karaulova desapareceu no final de maio de 2015, mas foi encontrada na Turquia pelas autoridades quando se preparava para viajar até à Síria.

De acordo com cadeia de televisão RT, a jovem conheceu um apoiante do Estado Islâmico na internet, que lhe prometeu casamento. Klaus, nome usado na internet, nasceu na cidade russa de Kazan, no Tartaristão, e está referenciado pelas autoridades como angariador profissional do grupo terrorista.

A mesma fonte refere ainda que o homem já teria recrutado outras mulheres para se juntarem ao Estado Islâmico sob promessa de uma vida familiar feliz.

Os advogados da jovem russa agora condenada referem que as intenções de se juntar ao Estado Islâmico não estão relacionadas com a radicalização de Varvara Karaulova, mas sim com um romance de adolescente com o recrutador Klaus.

Em dezembro de 2014, a Rússia aprovou uma lei onde considera crime toda a intenção de filiação ao Estado Islâmico.