Um autocarro de passageiros despistou-se e embateu contra uma paragem de autocarros em Moscovo, na Rússia, nesta sexta-feira. Segundo a agência de notícias RIA, citada pela Reuters, existem pelo menos três feridos. O acidente ocorreu nas proximidades da estação de metro de Shodneskaya, no norte do país, após o condutor ter perdido o controlo do veículo, para evitar a colisão com um carro. No início desta semana, um outro autocarro de passageiros desviou-se do seu curso por uma passadeira em direção à entrada de uma estação de metro, fazendo cinco vítimas mortais e 13 feridos, na zona ocidental da capital russa.