O diretor executivo da Audi, Rupert Stadler, foi detido esta segunda-feira pelas autoridades alemãs no âmbito do escândalo "Dieselgate", relacionado com a manipulação de emissões poluentes.

A agência de notícias DPA confirmou a informação que estava a ser avançada por vários órgãos de comunicação do país.

A detenção surge depois de os procuradores de Munique terem feito buscas na residência de Stadler, na semana passada.

A Audi faz parte do Grupo Volkswagen, sobre o qual recaem acusações de manipulação de emissões poluentes em veículos a gasóleo.

A empresa alemã admitiu a fraude, que envolveu 11 milhões de carros vendidos em todo o mundo.