Rosie Ayliffe, mãe de uma jovem britânica assassinada na Austrália, escreveu “uma carta aberta” a Donald Trump, depois da Casa Branca incluir o incidente que terminou com a morte da filha, numa lista de 78 atos terroristas, que não teriam sido devidamente noticiados pelos órgãos de comunicação social. Mãe e pai do outro rapaz morto no mesmo incidente também acusaram o presidente norte-americano de "ser uma vergonha".

Mia Ayliffe-Chung, de 21 anos, foi esfaqueada mortalmente, durante uma viagem a Queensland, Austrália, em agosto de 2016. Tom Jackson, de 30 anos, que conheceu num hostel, também perdeu a vida. Estavam a viajar de mochila às costas quando foram atacados por um homem, que na altura gritou, “Allahu akbar” (Alá é grande).

A aparente ligação a um ato terrorista não se confirmou. As autoridades descartaram, quase de imediato, que o atacante fosse um extremista muçulmano, conta a própria.

Na mensagem divulgada nas redes sociais, esta mãe escreveu: “A morte da minha filha não vai mais ser usada para perseguir pessoas inocentes”.

“A possibilidade das mortes de Mia e Tom serem consequência de terrorismo islâmico foi afastado logo nas primeiras investigações da polícia. Qualquer louco pode gritar ‘Allahu akba’ enquanto comete um crime”, explica.

.@realDonaldTrump An open letter regarding the deaths of the heroic Tom Jackson and my daughter, Mia Ayliffe-Chung: pic.twitter.com/e4oK5eey0H — Rosie Ayliffe (@RosieAyliffe) February 7, 2017

Pouco tempo depois da filha ser assassinada, Rosie Ayliffe aceitou escrever no jornal britânico The Independent. Foi a forma que encontrou de lidar com a dor. E, já na altura, ainda a investigação não estava concluída, ela já escrevia que o suspeito “não era um radical”, que “nunca tinha entrado numa mesquita” e que além da filha e do amigo, o agressor “também tinha esfaqueado um cão”.

Na verdade, Rosie Ayliffe não está sozinha e também a mãe de Tom Jackson usou as redes sociais para acusar Trump “de usar o nome do filho para uma campanha de ódio”, avança o Washington Post.

Disse que ele era “uma vergonha” e perguntou: “como se atreve?”.

@realDonaldTrump wake up this morning to see you've used my Son murder to further your campaign of hate, how dare you. You are a disgrace. — Sandra Jackson (@sandrajackson11) February 7, 2017

Também o pai de Tom Jackson escreveu uma mensagem a Donald Trump sobre o facto de ele "estar a politizar" a morte dos dois jovens às mãos de um homem com "problemas psiquiátricos".

@realdonaldtrump has sought to politicise my son’s murder in his campaign of persecution and hatred. Here’s what I think… pic.twitter.com/fpetXZyfdw — Les Jackson (@les_jackson) February 7, 2017

A divulgação de uma lista 78 alegados ataques terroristas, cometidos por militantes do Estado islâmico ou seguidores do Daesh, desde 2014, foi mais uma tentativa de justificar a ordem executiva assinada pelo presidente norte-americano a impedir a entrada no país de imigrantes oriundos de sete países maioritariamente muçulmano.