O ministro da justiça da Roménia, Florin Iordache demitiu-se, esta quinta-feira, avançam as agências internacionais. Pedido de demissão terá por base os protestos devido ao decreto que aliviava a punição dos delitos de corrupção no país. Apesar do governo já ter recuado na decisão, as manifestações continuaram nas ruas.

Recorde-se que o primeiro-ministro romeno, Sorin Grindeanu, anunciou no sábado a abolição da legislação, para evitar a desunião dos romenos, que participaram às centenas de milhares em protestos contra o decreto.

Desde a queda do regime comunista em 1989, que o país não via uma tão grande adesão da população a manifestações. Foram cerca de 140 mil as pessoas que se manifestaram nas ruas contra o decreto do executivo romeno.

O primeiro-ministro acabou mesmo por ter de falar à nação, numa mensagem vídeo, na qual assumiu: "Não queremos dividir a Roménia". Em seguida, prometeu encontrar uma forma "legal" de o mesmo, já aprovado, não entrar em vigor.