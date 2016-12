O presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, confessou já ter atirado “um homem de um helicóptero“ e garantiu que o “faria de novo”. É uma nova declaração polémica, assumindo um ato condenável

“Se é corrupto, vou buscá-lo, usando um helicóptero, e atiro-o borda fora. Já fiz isto antes, por que não haveria de o fazer de novo?”.

A vítima, segundo o chefe de Estado, foi um cidadão chinês suspeito de homicídio e violação. As declarações foram feitas durante um discurso para as vítimas do tufão que atingiu o país na passada terça-feira, escreve o The Guardian.

Recorde-se que, a meio do mês de dezembro, o presidente das Filipinas tinha admitido que, enquanto foi autarca na cidade de Davao, ele próprio tinha matado alegados criminosos para dar o exemplo à polícia.

“Eu costumava andar de mota por Davao, com uma grande mota, e patrulhava as ruas, à procura de problemas também. Eu andava mesmo à procura de confrontação para poder matar".

Na altura, as suas declarações levantaram grande polémica, foram condenadas pela comunidade internacional e, até, criaram alguma tensão com as Nações Unidas.

Desde maio, mais de seis mil pessoas já morreram na sequência da luta contra a droga de Rodrigo Duterte. Cerca de um terço das vítimas terão sido abatidas pelas autoridades, as restantes mortes terão sido obra de “vigilantes” e estarão sobre investigação.