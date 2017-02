Roberta Smargiassi circulava de mota, em julho do ano passado, quando um carro a abalroou depois de ter passado um sinal vermelho em Vasto, no centro de Itália. Segundo a agência ANSA, a italiana, de 34 anos, morreu a caminho do hospital e a investigação ao acidente foi encerrada, em novembro, sem resultados.

O condutor do veículo, Italo D'Elisa, um jovem de 22 anos, não acusou álcool ou drogas e, de acordo com o advogado do marido de Roberta, em declarações à Radio Capital, o condutor "nunca pediu desculpas, nunca mostrou arrependimento, era arrogante e continuou a incomodar Fabio Di Lello".

Depois da investigação ser encerrada, Fabio Di Lello publicou uma fotografia no Facebook onde pedia justiça para a mulher. Segundo a imprensa italiana, o padeiro utilizava aquela rede social para desabafar sobre a injustiça de ter perdido a mulher.

A minha Roberta foi roubada, roubaram-lhe os sonhos e os planos de vida, o seu desejo de ser mãe, do meu amor, dos amigos, do seu amor pela vida, do seu sorriso, dos seus país, de todo nós. Onde está a justiça? Talvez não exista. Não esquecemos, lutamos, porque não há outra Roberta”, escreveu também Di Lello.

Esta quarta-feira, devastado pela morte da mulher e pelo final da investigação, o marido da vítima fez "justiça pelas próprias mãos".

Di Lello deslocou-se ao bar onde se encontrava D'Elisa e disparou três tiros - dois no abdómen e um no pescoço - no homem que lhe roubou a mulher. Depois, telefonou a um amigo, a quem confessou que tinha matado o responsável pela morte da mulher e dirigiu-se à campa de Roberta, onde deixou a arma do crime dentro de um saco de plástico. Por fim, telefonou ao seu advogado, Giovanni Cerella, e entregou-se às autoridades.