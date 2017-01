O motim deste sábado na Penitenciária Estadual de Alcaçuz, no estado brasileiro de Rio Grande do Norte, pode ter feito 27 mortos. Este domingo, depois de uma conferência de imprensa, o secretário de Estado da Justiça e da Cidadania do Rio Grande do Norte, Wallber da Silva confirmou 10 mortos. Mas, de acordo com a edição online do jornal Estado de São Paulo, quando estava já de saída, ainda diante dos jornalistas, o responsável foi informado por um agente penitenciário: "Secretário, eu contei 27 troncos".

Wallber da Silva não comentou a informação aos jornalistas.

Foram também já confirmados pelo menos 18 feridos, com ferimentos ligeiros e fraturas expostas, que foram conduzidos ao hospital.

De acordo com o jornal Estado de São Paulo, as autoridades do Rio Grande do Norte tentam agora contabilizar e identificar os mortos. Apesar de oficialmente continuarem a ser confirmados 10 mortos, foi montada uma estrutura com capacidade para receber até 100 corpos e foi alocado um camião refrigerado com capacidade para transportar 50 cadáveres.

As autoridades já identificaram entretanto os responsáveis pelo motim. Tratam-se de seis homens pertencentes ao Primeiro Comando da Capital (PCC). Os seis indivíduos vão agora ser transferidos para unidades penitenciárias estaduais ou federais.

O motim foi controlada já este domingo de manhã, após 17 horas. Além das perdas de vidas humanas, são grandes os estragos na Penitenciária Estadual de Alcaçuz e no Pavilhão Rogério Coutinho Madruga, anexo à cadeia. De acordo com o secretário de Estado da Justiça e da Cidadania do Rio Grande do Norte, foi a maior rebelião alguma vez registada naquele estabelecimento prisional.

É a maior rebelião em número de mortos, mas não iremos superar Roraima", afirmou o secretário.

O sistema prisional no Brasil vive dias muito conturbados. Há uma semana, foram mortos 31 presos durante um motim numa penitenciária de Roraima.

Já este domingo, 10 reclusos terão fugido do Presídio Regional de Ibirité, na Grande Belo Horizonte, em Minas Gerais. A informação é avançada pela Polícia Militar, embora não tenha sido ainda confirmada pela Secretaria de Estado de Administração Prisional.

Também este domingo, a fuga de 23 presos da Penitenciária Estadual de Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba, provocou a morte de dois presos.