O motim dos reclusos na Penitenciária Estadual de Alcaçuz, nos arredores de Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte, Brasil, entrou no sétimo dia consecutivo.

Esta quinta-feira, após novos confrontos entre reclusos, agentes dos batalhões de operações especiais ainda entraram na prisão, mas logo após a sua saída, os reclusos voltaram a circular livremente pelos pavilhões e a tomar conta dos telhados dos edifícios que compõem o complexo prisional.

A rebelião teve início no último sábado e fez, de acordo com números oficiais, 26 mortos. A Polícia Militar diz que os confrontos desta quinta-feira também fizeram mortos, mas não precisa quantos, adianta a Globo.

Os presos estão armados e se matando. (…) Está todo o mundo armado”, disse o major Eduardo Franco, da assessoria de comunicação da Polícia Militar do Rio Grande do Norte.

A sorte é que eles não estão a atirar contra as guaritas, senão teríamos que revidar", acrescentou.

As autoridades ponderam agora como vão levar a cabo nova operação para entrar no complexo prisional para retomar o controlo da maior cadeia do Rio Grande do Norte.