Um helicóptero privado caiu à água do rio East, um estreito localizado a leste da ilha de Manhattan, na cidade norte-americana de Nova Iorque com várias pessoas a bordo, ao final da tarde de domingo.

Não há registo de vítimas mortais, sabendo-se que mergulhadores e equipas de socorro estão no local.

De acordo com o jornal New York Post, uma pessoa terá conseguido sair a nado, mas haverá ainda outras cinco no helicóptero.

O momento da amaragem forçada foi captado por populares nas imediações.

@cnn @FoxNews just witnessed a helicopter crash into the East River .. hope everyone’s ok. Caught it all on tape! pic.twitter.com/saHOMTLR69

A polícia nova-iorquina já anunciou estar no local, tentando resgatar os ocupantes.

A helicopter earlier this evening descended into the East River near East 90 St. Numerous NYPD & @FDNY personnel still on the scene including Harbor and divers in the water. Expect delays on the FDR due to this. pic.twitter.com/ypqxJIP5ev

— NYPD NEWS (@NYPDnews) 12 de março de 2018