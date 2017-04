Dois polícias estão a ser investigados no Brasil, depois de terem atirado sobre dois suspeitos que já estavam feridos, desarmados e caídos no chão. Há um vídeo que documenta o que aconteceu.

Tudo começou com uma troca de tiros entre a polícia e alegados bandidos, junto a uma escola no bairro de Fazenda Botafogo, zona norte do Rio de Janeiro, na passada quinta-feira, adianta a Folha de São Paulo.

Essa troca de tiros resultou na morte de uma adolescente de 13 anos, atingida por uma bala perdida enquanto estava a ter aula de educação física.

Depois, já com os suspeitos no chão, um dos agentes aproxima-se de um deles, que aparentava estar vivo, e desatou a disparar. Outro polícia fez o mesmo com o segundo suspeito, como se pode ver no vídeo:

A Polícia Militar classificou o que aconteceu como uma "flagrante ilegalidade", segundo a Folha de São Paulo, e quer apurar responsabilidades.