A Portela sagrou-se vencedora da edição deste ano do Carnaval do Rio de Janeiro. Há 33 anos que a escola de samba não vencia o rol de desfiles do sambódromo.

Este ano, a escola apresentou um samba de Paulinho da Viola, "Foi um rio que passou em minha vida", homenageou as lendas dos rios e apostou em alegorias de grande apelo visual e em recursos tecnológicos que surpreenderam.

A Portela não vencia há 33 anos, mas é a escola que mais vezes foi campeã do Carnaval carioca, contando já com 22 títulos.

A disputa, este ano, foi aguerrida, mas a Mocidade acabou por ficar em segundo lugar, seguida da Salgueiro, da Mangueira, da Grande Rio e da Beija-Flor.

A votação decorreu esta quarta-feira à tarde no sambódromo.