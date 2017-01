O líder da extrema-direita norte-americana, Richard Spencer, foi agredido, na última sexta-feira, quando dava uma entrevista para a Australian Broadcasting Corporation (ABC), em Washington, perto do local onde Donald Trump tomou posse. A agressão foi filmada, divulgada online e já se tornou viral.

O vídeo mostra o nacionalista americano a falar para a câmara da correspondente em Washington da ABC. Durante a entrevista, é interrompido por alguns indivíduos que estavam nas imediações e responde às provocações.

Richard Spencer é então questionado sobre o significado do pin que usava na lapela, apelidado de “Pepe de Fog” (um símbolo usado pelos nazis e anti-semitas). Quando começou a responder, um homem de cara tapada, um homem saiu da multidão, deu-lhe um soco e fugiu.

No vídeo, não é possível confirmar o estado em que ficou Richard Spencer, mas, mais tarde, através do Twiter, o nacionalista assegurou que não sofreu “danos sérios”.

I was just physically assaulted twice by antifas. No serious damage. I can take a punch. — Richard 🐸 Spencer (@RichardBSpencer) 20 de janeiro de 2017

Em entrevista telefónica com a CNN, horas mais tarde, Spencer sublinhou que é “uma situação terrível”.

Nunca tal me tinha acontecido. Um soco, em plena luz do dia”, disse.

Também através do Twitter, Richard Spencer fez saber que já apresentou uma queixa às autoridades.

Just filed a report (17-011813) with the District Police regarding the assault on me yesterday. — Richard 🐸 Spencer (@RichardBSpencer) 22 de janeiro de 2017

E na mesma rede social, colocou vários posts onde apelou para a identificação

Will we ID my attacker? https://t.co/PtXgOvHLZC — Richard 🐸 Spencer (@RichardBSpencer) 22 de janeiro de 2017

Richard Spencer ficou conhecido depois de, em novembro, ter aparecido num vídeo a celebrar a vitória de Trump, gritando uma saudação nazi e incitando a audiência a fazer io mesmo. "Hail Trump! Hail o nosso povo! Hail vitória!", gritou Spencer na altura.