Uma ação militar dos Estados Unidos contra o regime de Pyongyang é “uma opção que está em cima da mesa”, disse esta sexta-feira o secretário de Estado norte-americano. Após visitar a zona desmilitarizada que divide a península coreana, Rex Tillerson afirmou esta sexta-feira, em Seul, que a “diplomacia da paciência estratégica” da Administração Obama em relação a Pyongyang chegou ao fim e que o regime norte-coreano deve abandonar o programa nuclear.

“Nós não queremos que as coisas cheguem a um conflito militar”, disse Tillerson, acrescentando que se a Coreia do Norte incrementar “as ameaças”, as opções passam a ser militares.

“Se eles [Coreia do Norte] elevarem a ameaça através do programa de armamento a um nível que, acreditamos, pode obrigar a uma ação [militar], então essa opção fica em cima da mesa”, afirmou o secretário de Estado norte-americano que se encontra de visita à Coreia do Sul.

O chefe da diplomacia dos Estados Unidos falava numa conferência de imprensa, com o homólogo sul-coreano, Yun Byung-se, e tal como frisou na quinta-feira no Japão, referiu-se à intenção de Washington em mudar de políticas face ao regime do líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un.

Na quinta-feira, o secretário de Estado norte-americano sugeriu uma estratégia mais forte para lidar com a ameaça nuclear norte-coreana, mas disse que Pyongyang não tem razões para recear os EUA.

Rex Tillerson, que falava no Japão, no início de uma viagem a três países asiáticos, alternou entre declarações ameaçadoras e tranquilizadoras, o que poderá sugerir que a Casa Branca ainda está a formular uma política clara.

O dirigente norte-americano não detalhou o que incluiria uma "abordagem diferente" da Casa Branca à Coreia do Norte, mas salientou que 20 anos de "esforços diplomáticos e outros" falharam na dissuasão do governo comunista de desenvolver um programa nuclear, que considerou ser "uma ameaça sempre crescente".

Falando ao lado do ministro dos Negócios Estrangeiros japonês, Fumio Kishida, Rex Tillerson lembrou a antiga pretensão dos EUA de a Coreia do Norte "abandonar os programas de mísseis balísticos e nuclear e evitar mais provocações".

O secretário de Estado norte-americano acrescentou que a visita que faz à Ásia foi concebida para "trocar opiniões sobre uma nova abordagem". O governante deu assim eco a comentários de analistas em Washington, que têm dito que Donald Trump quer examinar todas as opções, incluindo militares, para interromper o programa de armamento norte-coreano antes que possa desenvolver um míssil com capacidade de transportar uma arma nuclear e alcançar os EUA.