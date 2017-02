Dois homens conseguiram salvar uma criança em risco de cair de um quarto andar, presa pelo pescoço nas grades de uma varanda. O incidente aconteceu na cidade de Meizhou, província de Guangdong, China.

Um vídeo amador, gravado a partir do prédio da frente, mostra os momentos de pânico da menina, que ficou presa entre as grades, com o corpo suspenso.

Nas imagens surgem, depois, os dois homens, que correram para o local assim que ouviram os gritos de socorro da criança. A partir do terraço do prédio do lado, ambos conseguem subir para uma plataforma sob a janela do andar de baixo e ajudar a menina.

O primeiro levanta o corpo da criança, enquanto o segundo corta as grades com um alicate.

Em cerca de meia hora a menina estava sã e salva.

Segundo a Sky News, a criança estava sozinha em casa e ter-se-á fechado no quarto.