São afinal nove os sobreviventes resgatados dos escombros do hotel soterrado por uma avalanche em Itália na última quinta-feira.

As equipas de resgate pensaram, a certa altura, ter ouvido a voz de um décimo sobrevivente entre os destroços. Contudo, as autoridades deixaram de ouvir essa voz esta manhã e procuram agora perceber se se trata de uma vítima que deixou de responder ou se terá sido um erro de avaliação.

Cerca das 3:00 (hora local), foram resgatadas duas mulheres e um homem. Às seis da manhã outro homem era resgatado vivo, elevando-se para 11 o número de sobreviventes da tragédia, tendo em conta as duas pessoas que se encontravam no exterior do hotel no momento da avalanche e que foram logo resgatadas na quinta-feira.

Entre os sobreviventes estão quatro crianças.

Todos os nove sobreviventes estão hospitalizados, mas fora de perigo, conforme adiantou à Reuters o diretor do hospital Rossano Di Luzio.

Estão confirmados, até ao momento, cinco mortos, contando com os cadáveres de três mulheres e um homem encontrados esta madrugada.

Vinte e três pessoas permanecem desaparecidas, de acordo com um comunicado da autarquia de Pescara. Este número tem por base a lista de hóspedes do hotel.

Nas operações desta noite, que decorreram ainda sob difíceis condições meteorológicas, a autoridades encontraram um dos sobreviventes e três das vítimas mortais através dos sinais de telemóvel.

O Hotel Rigopiano, na base da montanha de Gran Sasso, em Farindola, foi atingido por uma avalanche na quarta-feira à noite, depois de vários sismos de magnitude superior a 5 graus na escala de Richter terem sacudido o país no espaço de uma hora.

Parte do edifício colapsou e a outra parte ficou soterrada pela neve. Mais de 20 clientes estavam hospedados no hotel. Contando também com os funcionários, as autoridades acreditam que estavam mais de 30 pessoas no Rigopiano.