O jardim zoológico da cidade Dvur Kralove nad Labem, na República Checa, decidiu cortar os chifres dos seus rinocerontes adultos.

A decisão do zoológico surge na sequência do ataque ocorrido no passado dia 7 de março, no zoo de Thoiry, em Paris, onde um grupo de caçadores furtivos invadiu o espaço e matou a tiro um rinoceronte da subespécie branca, para lhe cortar os chifres com uma motoserra.

O ataque colocou-nos em alerta e o perigo é real”, disse a porta-voz do jardim zoológico checo, Andrea Jirousova, citada pelo jornal britânico The Guardian.

Dos 21 rinocerontes do zoo checo, três que ainda não são adultos não serão submetidos à cirurgia, que passa pelo corte dos chifres com uma motosserra, sendo que os veterinários irão anestesiar previamente os animais.

O tráfico de chifres de rinoceronte continua a constituir uma ameaça para os animais, em particular para a subespécie branca. O preço por quilo atinge mais de 56 mil euros, o que é superior ao do ouro ou sa cocaína.

Apesar de serem uma espécie protegida em praticamente todo o mundo, os rinocerontes são alvo da procura ilegal, dada a crença, em países como a China e Vietname, de que os pó dos seus chifres tem propriedades afrodisíacas.

O jardim zoológico da cidade checa é o único do mundo que conseguiu fazer criação cativa da subespécie branca. No entanto, os 21 rinocerontes que tem em cativeiro são os últimos sobreviventes e não se conseguem reproduzir.