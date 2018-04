A primeira-ministra britânica, Theresa May - que passou parte de quarta-feira com a comunidade religiosa Sikh na cidade de Birmingham - convocou para quinta-feira uma reuião extraordinária do gabinete governamental para debatre a resposta a tomar face ao alegado ataque químico levado a cabo pelo poder sírio contra os rebeldes na cidade de Douma.

Enquanto a Organização Mundial de Saúde pretende avaliar no terreno o que de facto aconteceu, surgiram relatos de uma instituição sua afiliada, a Sociedade Médica Sírio-Americana (SAMS), que opera em áreas controladas por rebeldes, afirmando que cerca de 500 pessoas foram tratadas por sintomas "indicativos de exposição a um agente químico".

De acordo com a estação oficial britânica de rádio e televisão, BBC, citando fontes, a reunião do governo britânico na quinta-feira irá avaliar as opções disponíveis para apoiar uma ação militar contra a Síria, já prometida pelos Estados Unidos e outros aliados, como a França.

A BBC adianta mesmo que Theresa May está disposta a agir contra o governo sírio de Bashar al-Assad sem sequer pedir autorização ao parlamento, onde os conservadores dispõem de maioria.

Na noite de quarta-feira, o jornal britânico Daily Telegraph noticia que a primeira-ministra britânica, Theresa May, já ordenou às suas forças navais que coloquem submarinos em águas próximas da Síria, preparados para atacar.

Citando fontes, o jornal diz que o governo britânico está a "fazer tudo o que é necessário" para ser capaz de disparar mísseis de cruzeiro Tomahawk a partir dos seus submarinos contra alvos militares na Síria.

Através da rede Twitter, como é seu uso, o presidente norte-americano avisou quarta-feira a Rússia, país aliado do governo de Damasco, de que os Estados Unidos irão disparar mísseis contra alvos sírios.

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 de abril de 2018