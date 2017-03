A rainha Isabel II promulgou, esta quinta-feira, a legislação que permite à primeira-ministra Theresa May avançar com as negociações para o Brexit. Era o passo que faltava, depois de o Parlamento ter aprovado, na segunda-feira, a legislação que dá luz verde ao Governo para avançar com a saída da União Europeia. A legislação não garante os direitos dos cidadãos da União Europeia a residir no Reino Unido.

Theresa May pode agora avançar com as conversações junto das instâncias europeias. A primeira-ministra britânica já tinha dito que, se a legislação fosse aprovada e passasse no crivo da rainha, avançaria com o início das negociações até final deste mês. de acordo com a BBC, isso não deve acontecer na próxima semana, para não coincidir com uma reunião informal dos países da União Europeia e que marcará os 60 anos do Tratado de Roma, que deu origem à Comunidade Económica Europeia, que mais tarde se transformou em União Europeia.