O Príncipe Harry de Inglaterra e a noiva, Meghan Markle, receberem um pacote cheio de um pó branco que se temeu ser a substância letal antrax. A embalagem era acompanhada por uma carta com um texto de teor racista, noticia o The Guardian.

De acordo com o jornal britânico, o pacote chegou no dia 12 de fevereiro ao Palácio de St. James, no centro de Londres. A embalagem foi intercetada pelos funcionários do palácio. O conteúdo acabou por não chegar às mãos do casal, que foi informado do sucedido.

Após investigação, a polícia averiguou que o incidente não passou de um susto: o pó branco em questão era inofensivo e não a substância letal frequentemente usada em cartas-ameaça.

O incidente aconteceu um dia antes de uma carta semelhante ter sido enviada ao Parlamento britânico, embora o caso só tenha vindo agora a público. A polícia está ainda a tentar averiguar se existe alguma ligação entre os dois envelopes.

Harry e Meghan sobem ao altar no dia 19 de maio, numa cerimónia que terá lugar ao meio-dia na capela St. George, no Castelo de Windsor.