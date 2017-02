O presidente da Câmara dos Comuns britânica, John Bercow, manifestou, esta segunda-feira, a sua “forte oposição” à visita do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao Reino Unido. Bercow recusa a ideia de que Trump discurse no Parlamento britânico quando cumprir a visita ao país para a qual foi convidado pela primeira-ministra Theresa May, no último mês.

"Embora, habitualmente, o convite a um líder que esteja de visita ao país seja feito em nome dos presidentes [da Câmara dos Comuns e da Câmara dos Lordes], eu não quero estender esse convite ao presidente Trump”, sublinhou.

Depois da declaração, John Bercow recebeu um forte aplauso da bancada trabalhista da Câmara dos Comuns.

É o último episódio na oposição dos britânicos ao convite endereçado por Theresa May a Donald Trump, durante a sua visita aos Estados Unidos.

A opinião de John Bercow (eleito pelo Partido Conservador), já foi também aplaudida por Jeremy Corbyn, líder dos trabalhistas. No Twitter, Corbyn defendeu que “devemos defender os valores do nosso país. A visita de Estado de Trump não deve acontecer”.

Well said John Bercow. We must stand up for our country's values. Trump's State Visit should not go ahead. https://t.co/nd9NWpwCeY