O Governo britânico foi, esta quarta-feira, derrotado, no Parlamento, na discussão do processo do Brexit. A Câmara dos Lordes quer garantias de que os cidadãos da União Europeia possam permanecer no país depois da saída do Reino Unido.

A votação do processo do Brexit, que decorreu esta quarta-feira, saldou-se em 358 votos contra e 256 a favor.