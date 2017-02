O parlamento britânico votou esta quarta-feira a favor do projeto de lei do governo que vai dar início ao Brexit, isto é, à saída do Reino Unido da União Europeia.

O documento, que já tinha sido aprovado na generalidade no dia 1 de fevereiro, foi discutido em comissão nos últimos três dias e voltou a ser aprovado pela Câmara dos Comuns, esta quarta-feira, com 494 votos a favor e 122 contra.

Durante o debate, os deputados pró-europeus tentaram fazer incluir disposições na proposta que garantisse ao parlamento um papel maior no processo de separação e estabelecesse limites à posição negocial do governo com os outros 27 Estados europeus.

A proposta vai agora ser enviada para a Câmara dos Lordes e prevê-se que a câmara alta a aprove até sete de março.

A tempo, portanto, de Theresa May cumprir a promessa de acionar o artigo 50 até ao final de março, dando início a um complicado processo de divórcio entre Londres e Bruxelas, que pode durar até dois anos.

O artigo 50 do Tratado de Lisboa nunca foi acionado. Pode ler um excerto do artigo logo abaixo: