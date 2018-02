A Ópera de Londres e a área circundante em Covent Garden, na capital inglesa, foram esta terça-feira evacuadas devido a relatos de um “pacote suspeito”.

Imagens partilhadas no Twitter mostram as ruas vazias depois de as pessoas terem sido afastadas pela polícia da zona onde foi criado um perímetro de segurança.

London's Royal Opera House and surrounding area in Covent Garden are being evacuated over a bomb scare. People are being moved away from the area. A police cordon is in place. Photo courtesy of Missy Mills. pic.twitter.com/UJryPlaGgi — Rich Preston (@RichPreston) 27 de fevereiro de 2018

Covent Garden and Royal Opera House evacuated https://t.co/MqsBo6EKNr — Dominic Daly (@SirDalyEsports) 27 de fevereiro de 2018

Na zona foram vistos agentes da polícia com cães farejadores.

Sniffer dogs are back and the security team are going back in - are we going to see an end to this evacuation? #CoventGarden #RoyalOperaHouse pic.twitter.com/DEFEP7ORuS — Dominic Daly (@SirDalyEsports) 27 de fevereiro de 2018

A Polícia Metropolitana de Londres confirmou entretanto que o incidente não é grave e que o perímetro de segurança está a ser levantado. A Ópera de Londres também confirmou que a "situação está agora resolvida".