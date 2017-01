Um jovem português de 20 anos, acusado de apunhalar um jovem compatriota no ano passado, foi detido em França após tentar fugir do país, foi revelado esta quarta-feira num tribunal em Londres.

O crime sucedeu a 21 de julho de 2016 e segundo o procurador público Alan Kent, Bradley Quaresma foi apunhalado mortalmente às 15:10 em Stratford Park, no este de Londres.

Quaresma foi assistido pelos serviços de emergência, que chegaram de helicóptero, mas foi declarado morto no local às 15:40, descreveu hoje no Tribunal Criminal Central de Londres.

Na sequência do incidente, o arguido fugiu por uma viela, desfez-se da arma e tentou sair do país ajudado por familiares, tendo primeiro tentado apanhar um avião e depois visitado várias estações de comboio até finalmente apanhar o Eurostar com destino a Paris na madrugada seguinte à do crime.

Todavia, as autoridades franceses, avisadas pelas congéneres britânicas, capturaram Mário Te à saída e enviaram-no de volta ao Reino Unido, onde foi detido e interrogado.

O arguido, que falam mal inglês e segue o julgamento com recurso a tradutor, recusou responder à polícia, mas a defesa, liderada por Sarah Forshaw, uma advogada com experiência em casos de violência juvenil, fez saber que vai argumentar que o homicídio foi em defesa própria e sem intenção de matar.

Segundo o representante da Procuradoria da Coroa Britânica [equivalente ao Ministério Público], Alan Kent, as investigações da polícia descobriram que houve troca de SMS entre os dois, que eram amigos, e que Mario Te terá pedido a Bradley Quaresma para o encontrar no parque.

Indicou também que há testemunhas que viram o incidente e cuja descrição tanto do incidente como do autor do homicídio coincidem, que há imagens de videovigilância que mostram claramente Mario Te a fugir do local e a informação recolhida do sinal do telemóvel mostram que se dirigiu para casa da irmã e depois para o aeroporto.

Referiu ainda que as perícias ao telemóvel de Mário Te recuperado após a detenção encontraram sangue da vítima.

O julgamento vai decorrer nos próximos dias.