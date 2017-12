Roy Aspinall reencontrou o irmão, Billy White, que não via há mais de 20 anos, à saída de uma igreja em Wigan, na região de Manchester, no Reino Unido. Foram as parecenças físicas evidentes e o ar "familiar", que fizeram com que Roy, um soldado britânico reformado com 36 anos, se aproximasse de um até então desconhecido que se encontrava no meio da rua e a quem decidiu oferecer um cigarro.

Ele começou a perguntar-me várias coisas: qual era o meu nome, quem era a minha irmã... Até ao momento em que disse: 'Sou o Roy Aspinall. A tua mãe é a minha mãe e nós somos irmãos'", revelou Billy em entrevista à BBC.

Roy e Billy são ambos filhos de Lorraine White, mas devido a questões familiares nunca cresceram juntos. Roy foi criado por uma tia e nunca conheceu todos os irmãos. Já Billy, que vivia na rua há oito meses, foi entregue aos cuidados do serviço social britânico, depois ter completado 10 anos de idade.

É como se nunca nos tivéssemos separado. Ver os meus traços faciais na cara de outra pessoa é algo que nunca me tinha acontecido.", contou Roy.

Depois de compararem as suas certidões de nascimento, estes irmãos perceberem que tudo batia certo. (Foto: reprodução Facebook)

Depois do reencontro, Billy vive agora em casa do seu irmão mais velho, juntamente com os seus seis recentes sobrinhos. Conseguiu, também, arranjar emprego como motorista assistente de uma empresa.

A minha vida mudou quando o Roy me encontrou. Hoje, ele cuida de mim como um irmão mais velho", afirmou Billy.

Os dois irmãos falaram, ainda, sobre o que têm em comum, numa altura em que ainda se estão a familiarizar um com o outro.